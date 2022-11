King Shark: Sylvester Stallone è pronto a tornare a interpretare il personaggio

Lo abbiamo visto (o meglio sentito in lingua originale) interpretare il personaggio di King Shark in The Suicide Squad, e Sylvester Stallone si è dimostrato più che interessato a tornare a fare il character DC Comics in eventuali nuovi progetti dei DC Studios.

Parlando a ComicBook.com l’attore ha detto:

James Gunn è una persona molto generosa, e siamo molto amici. Se ci sarà un’opportunità sono più che interessato a tornare, perché lui è grandioso.

Descrivendo il personaggio di King Shark, lo stesso James Gunn, diverso tempo fa, ha fatto notare la difficoltà di lavorare su un character del genere.

Posso dire che Rocket è stato difficile da realizzare perché abbiamo dovuto dare ad un animale- aveva detto- ma una cosa del genere è cinque volte più difficile con uno squalo. Si è dovuto fare un lavoro davvero scrupoloso. Poi King Shark è un personaggio molto diverso rispetto a Groot e Rocket, perché loro sono personaggi buoni, mentre lui è un pesce e mangia esseri umani. Non nutre particolare amore per le persone, vuole però appartenervi, e vuole dimostrare di essere intelligente, anche se non lo è.

Il personaggio di King Shark è comparso per la prima volta nei fumetti DC Comics in Superboy #9, nel 1994. Nato alle Hawaii, Nanaue è uno squalo umanoide, e tra le varie storie ha avuto un confronto anche con Aquaman nella saga Aquaman: Sword of Atlantis.

Il mese scorso la Panini Comics ha pubblicato il volume Suicide Squad Presenta: King Shark, in cui, per la prima volta, il personaggio è protagonista di una serie tutta sua, in cui viene trascinato in un mistico torneo di animali totemici per volere del Dio degli Squali. Questa è la copertina del volume.

