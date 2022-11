Kenya: cucciolo per l’elefantessa salvata dallo Sheldrick Wildlife Trust

Allo Tsavo National Park, in Kenya, è nato un cucciolo di elefante. Melia, un’elefantessa orfana ha partorito il suo elefantino Milo. Melia era stata accolta dalla fondazione Sheldrick Wildlife Trust attiva nel recupero di elefanti e rinoceronti rimasti orfani.

Il cucciolo ha ottima salute ed è robusto. Si unisce alle altre due nascite del centro: Wimbie di tre settimane e di Mambo di sette mesi. Esistono tre specie di elefanti in natura: due in Africa (l’elefante africano e quello di foresta), un’altra specie si trova in Asia.

Tutte e tre le specie di elefante sono a rischio di estinzione soprattutto per la perdita e frammentazione dell’habitat causata dall’espansione umana e dalla conseguente conversione di habitat naturali in aree agricole e insediamenti abitativi. A ciò si aggiungono il bracconaggio per il commercio illegale delle zanne e il consumo di carne.

WWF

Lo Sheldrick Wildlife Trust è un ente che ha come scopo la tutela degli animali. Anche il WWF in collaborazione con l’Unione Mondiale per la Conservazione della Natura (IUCN) ha avviato un programma chiamato ETIS (Elephant Trade Information System). Si tratta di una banca dati gestista dal TRAFFIC, la rete internazionale per il controllo del commercio della fauna selvatica minacciata. Il problema riscontrato è l’elevato commercio di avorio illegale degli ultimi trent’anni. Un fenomeno che deve essere ridotto a livello minimo o addirittura eliminato per preservare questi animali dalla loro estinzione.