Green Economy: in Italia è ostacolata dalla crisi energetica

La crisi energetica che il mondo sta attraversando rischia di rallentare la corsa dell’Italia alla green economy e agli obiettivi di neutralità climatica. La fotografia delle performance dei settori strategici dell’economia green arrivano da Ecomondo attraverso la Relazione sullo Stato della Green Economy 2022 presentata dal presidente della Fondazione Sviluppo Sostenibile Edo Ronchi.

I settori dell’economia circolare e dell’agricoltura biologica stanno andando sulla strada giusta, così come sono in crescita eolico e fotovoltaico anche se non in modo sufficiente. In Italia la green economy ha raggiunto risultati importanti ma si punta sempre di più alla qualità ecologica.

Accanto ai buoni risultati rimangono alcune criticità. Nel 2021 le emissioni di gas serra sono tornate a crescere del 6,8% in seguito alla ripresa economica post Covid-19, andando ad azzerare i risultati positivi ottenuti l’anno precedente. In Europa l’aumento medio è stato del 6% e l’Italia resta il terzo emettitore.

Dal punto di vista energetico sono aumentati i consumi finali, raggiungendo il livello più alto dal 2012: 114,8 milioni di tep. Questo aumento ha riguardato un po’ tutti i settori, in modo particolare i trasporti, l’agricoltura, il settore terziario, l’industria e le abitazioni. Il Supebonus del 110% ha aiutato a rilanciare alcuni settori produttivi ma non ha contribuito molto a ridurre i consumi.

Neanche le energie pulite vanno meglio. Il loro consumo è cresciuto del 3% rispetto al 2020 ma si è ridotta la quota di rinnovabili sul consumo finale di energia, passando dal 20,4% del 2020 al 18,9% del 2021. Le autorizzazioni rilasciate per nuovi impianti eolici e solari possono portare a un miglioramento della situazione, ma non abbastanza da riuscire a rispettare gli obiettivi previsti per il 2030.