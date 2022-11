God of War Ragnarok: Sony celebra il lancio allo stadio di San Siro

Per celebrare il lancio di God of War Ragnarok, Sony ha illuminato lo stadio di San Siro con uno splendido mosaico digitale creato con il supporto della community.

Per celebrare il lancio di God of War Ragnarok, Sony Interactive Entertainment, in collaborazione con DAZN ha illuminato il campo di San Siro con uno splendido mosaico digitale creato con il prezioso supporto della community che ha partecipato al progetto #FaceTheRagnarök.

Lo splendido mosaico digitale è stato proiettato sul campo dello stadio in occasione del match di Serie A TIM tra Inter e Bologna. Grazie alla sofisticata tecnologia di video mapping, che consente di creare effetti di grande impatto visivo, gli spettatori hanno assistito prima al “congelamento” del manto erboso, che poi si è gradualmente “sgretolato” per rivelare un gigantesco mosaico digitale raffigurante Kratos e Atreus, i protagonisti dell’ultimo capitolo dell’epopea norrena sviluppato da Santa Monica Studio.

Il mosaico, però, non rappresenta soltanto una semplice proiezione: se osservata nel dettaglio, la key art cela migliaia di scatti della community PlayStation, i quali animano con i loro volti la composizione.

Come sottolineato in apertura, infatti, la speciale attività messa in atto sul campo di San Siro rappresenta il culmine di #FaceTheRagnarök: un progetto partito il 3 ottobre, interamente dedicato alla community Playstation, in cui le storie, il vissuto e le unicità di tutti i giocatori rappresentano il cuore pulsante del racconto.

Gli utenti, per prendere parte all’iniziativa, hanno condiviso un selfie, dipingendo il proprio volto con l’iconico tatuaggio che caratterizza il volto Kratos. Ai partecipanti è stato poi chiesto di raccontarsi scegliendo tra alcune parole chiave che identificassero i tratti distintivi della propria personalità. In appena tre settimane, la community ha risposto con grande entusiasmo, con oltre 2.000 scatti raccolti, gli stessi che poi sono stati utilizzati per realizzare lo splendido mosaico digitale che ha illuminato il campo di San Siro.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che God of War Ragnarok è disponibile ora per PS4 e PS5.