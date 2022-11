Cuore: mamma e figlia salvate dallo stesso cardiochirurgo a distanza di 33 anni

11—Nov—2022 / 11:30 AM

Mamma e figlia unite nella vita e nella sofferenza, ma alla fine fortunatamente anche nella guarigione. Roberta Rapisardi, oggi 62 anni, e Benedetta, 25enne, sono madre e figlia unite dallo stesso destino. Una cardiopatia, poi un trapianto di cuore e infine lo stesso cardiochirurgo a operarle ridando loro la vita.

Nel lontano 1989 Roberta si era rivolta a Ugolino Livi, cardiochirurgo, per una grave cardiopatia. In poco tempo riuscì a essere operata e ad avere un cuore nuovo per tornare a vivere. Livi diventa poi direttore della Cardiochirurgia dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Ha svolto oltre 250 trapianti di cuore con successo nella sua carriera, il primo quello di Roberta.

Roberta dopo pochi anni decide di diventare mamma, nonostante la sua malattia sia altamente ereditaria. Alla fine partorisce una bambina sana, Benedetta. Solo in apparenza, perché dopo inizia a soffrire di cardiopatia, iniziando un ciclo di ricoveri su ricoveri. Il dottor Ugolino Livi, che l’ha assistita anche al parto, manda madre e figlia in cura al centro specializzato in cardiopatie di Trieste. Le condizioni di Benedetta però peggiorano e ha bisogno di un trapianto di cuore compatibile e particolare, perché la ragazza è minuta.

A ottobre 2022 l’organo adatto viene trovato e così viene svolto l’intervento, appena tutto è pronto. Destino ha voluto che quello di Benedetta fosse l’ultimo trapianto della carriera vi Ugolino Livi. A distanza di ben 33 anni, è riuscito a salvare prima la mamma e poi la figlia. Insomma, è stato un successo! Benedetta sta bene e piano piano si rimetterà del tutto per poi tornare a casa. Sicuramente ci sarà una bella cena con mamma Roberta e magari anche con il talentuoso cardiochirurgo Ugolino Livi.