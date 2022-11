Control 2 annunciato ufficialmente da Remedy Entertainment

Uno dei videogiochi più apprezzati del 2019, Control di Remedy Entertainment, avrà un sequel ufficiale: il titolo, almeno per il momento, è un semplice “Control 2”, ma è confermato che si tratta del già noto – per quanto finora misterioso – Codename Heron annunciato nel giugno 2021, in collaborazione con 505 Games.

Sono orgoglioso di confermare che il gioco [ambientato nell’universo] di Control altrimenti noto come Codename Heron è Control 2, un pieno seguito del nostro premiato titolo Control.

afferma difattiTero Virtala, CEO di Remedy.

I fondi stanziati per lo sviluppo del gioco ammontano a ben cinquanta milioni di euro, con Remedy che manterrà la proprietà intellettuale del gioco mentre lo sviluppo, il marketing e gli investimenti post lancio saranno ripartiti equamente tra le due società.

Il gioco uscirà su PC (piattaforme specifiche non ancora confermate) PlayStation 5, Xbox Series X|S, sviluppato sull’engine proprietario Northlight. Su PC sarà Remedy stesso a pubblicarlo, mentre la distribuzione console toccherà a 505 Games.

Siamo entusiasti di approfondire la nostra cooperazione con Remedy e continuare la storia di successo di Control insieme. Dal suo lancio del 2019, Control ha venduto oltre 3 milioni di copie. È l’investimento più grande mai effettuato da 505 Games, dunque ha un posto speciale nei nostri cuori. Siamo grati all’intera comunità dei giocatori che lo ha reso un gioco così duraturo e amato, e ancor più entusiasti di poter presentarvi Control 2.

hanno affermato Rami e Raffi Galante, co-CEO di Digital Bros Group/505 Games.

Il gioco originale, uscito come detto nel 2019, è stato nominato tra le altre cose per undici BAFTA Games Awards e ricevuto più di venti premi Game of the Year in giro per il mondo.

Del nuovo titolo non sono state fornite anticipazioni, se non che siamo ancora in fase di concept e che, dunque, il titolo non impatterà in alcun modo sui programmi di Remedy per il 2022.

Questa la sinossi della versione “definitiva” del gioco, la Ultimate Edition, che comprende tutte le ultime migliorie e i DLC:

Una presenza invasiva ha occupato il Federal Bureau of Control… e solo tu puoi fermarla. Lo scenario circostante sarà la tua arma migliore in un epico scontro con un nemico minaccioso in una serie di ambientazioni profonde e imprevedibili. Il contenimento è stato violato e ora l’intera umanità è in pericolo. Riuscirai a riprendere il controllo?

Vincitore di oltre 80 riconoscimenti, Control è uno spettacolare gioco d’azione e avventura in terza persona che ti terrà col fiato sospeso. Combinando alcuni scenari aperti con la capacità di creare mondi e la narrazione del premiato sviluppatore Remedy Entertainment, Control offre una vasta esperienza di gioco davvero intensa e gratificante.

