Cane e gioco: alcuni spunti per un inverno divertente

Vivere con un cane significa anche ritagliarsi dei momenti spensierati e divertenti in sua compagnia. Alcuni giochi si possono fare con il cane in inverno.

Il cane è il migliore amico dell’uomo e perché allora non divertirsi a giocare anche con lui? Forse può suonare come qualcosa di strano quanto appena detto, eppure come si vedrà in questo articolo, si può fare davvero tanto con il proprio amico a 4 zampe.

Non solo fuori casa, ma anche dentro casa: giocare con lui sarà davvero sorprendente e come mai avresti immaginato.

Il cane e la vita insieme a lui

Quando si ha in casa un cane, ci sono dei veri e propri rituali da dover rispettare. Ovviamente la routine del cane è spesso ben stabilita come gli orari dei bisogni e anche della passeggiata. A ciò si aggiungono i momenti ben scanditi dei pasti e anche del gioco.

Sicuramente è piuttosto semplice rispettare questi ritmi e queste abitudini quando c’è il bel tempo fuori. Con le belle giornate, infatti, si è più propensi ad uscire e si fa anche molto spesso in quanto diviene un buon momento per stare col proprio cane.

Tutto questo diviene più complicato quando si è in inverno. In questa stagione è sicuramente più complicato dedicarsi alle passeggiate e alle attività che si fanno solitamente col sole. Il freddo inizia a diventare un ostacolo così come il brutto tempo come la pioggia.

In questo caso, quindi, molti padroni dei cani vanno letteralmente in crisi. Non si sa bene come poter intrattenere il proprio cane dato che in inverno si trascorre buona parte della giornata in casa.

In questo articolo verranno proposte delle attività da poter fare col proprio cane anche e soprattutto durante l’inverno per passare del tempo in sua compagnia divertendosi.

Giochi da fare a casa in inverno: spunti e idee

Nonostante sia molto diffusa l’idea che il cane per divertirsi debba necessariamente uscire, in realtà non è proprio così. Un cane, infatti, può anche divertirsi trascorrendo alcuni dei momenti della sua giornata in casa. Insomma per quanto l’aria aperta sia più divertente, in alcuni momenti è anche bello divertirsi col proprio cane stando in casa.

Dei buoni giochi che non determinano per forza il dover uscire fuori da casa sono quelli di problem solving e i giochi di attivazione mentale. Di cosa si tratta?

Si tratta di un insieme di varie attività che hanno come obiettivo principale quello di favorire alcune capacità e competenze nel cane. Si tratta ovviamente di giochi impegnativi che richiedono anche una certa concentrazione da parte del cane. Di solito sono giochi e attività che comunque includono la componente motoria, essenziale per i cani. Tale componente, però, viene unita ad altre attività più mentali, appunto.

Un esempio potrebbe essere il Kong ossia un cono di gomma forato su tutti i lati. In questo caso nei fori si può inserire del cibo così che il cane deve svuotarlo per poter mangiare. Questo è un buon gioco perché il cane deve ingegnarsi per comprendere come svuotarlo del tutto.

Altro gioco molto simpatico è quello di nascondere una pallina sotto un tubo di plastica così che il cane dovrà comprendere che deve rovesciarlo per trovare la pallina.

Tutti questi giochi, quindi, impegnano il cane e migliorano le sue abilità, utili anche nel contesto esterno e nella vita di tutti i giorni.

Attività da fare all’aperto in inverno: ricerca olfattiva

Uno dei sensi che è maggiormente sviluppato nei cani, così come in altri animali, è l’olfatto. Essi infatti usano proprio questo senso per esplorare e conoscere il mondo circostante. Se infatti si pensa ad un cane, viene spontaneo immaginarlo che ci annusa per conoscerci. Questa è una capacità innata dei cani che quindi odorano per ottenere informazioni che non hanno.

In questo caso, ovviamente, si può pensare di programmare dei giochi e delle attività che sfruttino questa competenza. In questo caso si può nascondere qualcosa che il cane dovrà cercare, proprio tramite l’olfatto, nel suo ambiente circostante.

Spesso questa attività è maggiormente soddisfacente in ambienti aperti in quanto in casa, di solito, il cane conosce già gli odori. Questa sua conoscenza andrà quindi ad agevolare la ricerca dell’oggetto. In ambienti esterni, invece, il cane dovrà fare i conti con una serie di odori che magari non conosce.

Nascondino: gioco adatto anche ai cani

Potrà sembrare strano ma anche con un cane si può giocare a nascondino. Sarà come tornare bambini e si potrà coinvolgere tutta la famiglia. In questo caso si può fare all’aperto, nelle ore più calde, o anche in casa.

Nascondino è un ottimo gioco da fare col proprio cane perché potenzia le abilità di collaborazione e il gioco di squadra. Questi due elementi sono essenziali per creare un buon rapporto non solo con gli umani ma anche con i cani. Inoltre è anche un gioco adatto a cuccioli di cane o in presenza di bambini piccoli. Il cane così imparerà a giocare con gli umani e verrà responsabilizzato in questa azione.