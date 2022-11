Amazon riduce il budget della divisione Alexa: non aspettatevi nuove funzioni nell’immediato futuro

Aggiornamento: Amazon ha rilasciato la seguente comunicazione ufficiale in seguito al report segnalato su LegaNerd.

Rimaniamo entusiasti del futuro delle nostre principali aree di business, così come delle iniziative più recenti come Prime Video, Alexa, Grocery, Kuiper, Zoox e Healthcare. Il nostro senior leadership team riesamina regolarmente le prospettive di investimento e le performance finanziarie, anche nell’ambito della revisione del piano operativo annuale, che si svolge ogni anno in autunno. In quella di quest’anno, stiamo ovviamente tenendo in considerazione l’attuale contesto macroeconomico e valutando le opportunità di ottimizzazione dei costi.

Per quanto riguarda in particolare la divisione Alexa, abbiamo poi ricevuto le seguenti informazioni.

Alexa è nata come un’idea su una lavagna. In meno di dieci anni si è trasformata in un servizio di intelligenza artificiale con cui milioni di clienti interagiscono miliardi di volte alla settimana in lingue e culture diverse in tutto il mondo. Anche nell’ultimo anno, le interazioni con Alexa sono aumentate di oltre il 30% a livello globale. Siamo ottimisti sul futuro di Alexa come non lo siamo mai stati, e rimane un’attività e un’area di investimento importante per Amazon.

Vi lasciamo di seguito alla nostra notizia originale.

Anche per Amazon è il momento di ritoccare i costi?

È tempo di spending review anche per Amazon. Il CEO Andy Jassy mette nel mirino la divisione Alexa e starebbe valutando di ridurne pesantemente il budget, almeno in via transitoria. A dare la notizia è il Wall Street Journal, che sostiene che il processo di ottimizzazione delle spese sarebbe già iniziato.

Alexa è un pozzo senza fondo, e Amazon non vede un ritorno immediato dal potenziamento di questo servizio. Per queste ragioni, il colosso avrebbe deciso di spostare alcuni dei membri del team in altre divisioni, riducendo il budget destinato allo sviluppo di nuove funzioni.

La divisione che si occupa di Alexa (ma anche della domotica e dei prodotti smart) ha un costo proibitivo per Amazon, stimato attorno ai 5 miliardi di euro di perdite ogni anno.

Il colosso dell’e-commerce vuole quindi prendersi una pausa di riflessione e valutare con attenzione il modo in cui sono stati spesi i fondi dell’azienda negli ultimi anni. Questo significa che alcuni progetti legati ad Alexa potrebbero venir messi in pausa a tempo indeterminato.

Rispondendo all’articolo pubblicato del WSJ, Andy Jassy ha ribadito l’importanza di Alexa all’interno dell’ecosistema di prodotti e servizi dell’azienda. “In meno di dieci anni è diventato un servizio di intelligenza artificiale a servizio di milioni di clienti in tutto il mondo”, ha detto. “Non siamo mai stati così ottimisti sul futuro di Alexa”.