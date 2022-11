Studio Ghibli e Lucasfilm annunciano una collaborazione

Per tutti gli appassionati nerd arriva una notizia clamorosa: lo Studio Ghibli attraverso un brevissimo teaser ha annunciato una collaborazione con la Lucasfilm. Il teaser ha mostrato i loghi delle due case di produzioni affiancati. Non è molto a livello di contenuti, ma quanto basta per accendere la fantasia e le attese di tantissimi appassionati di entrambe le case.

Ecco il teaser.

In molti si auspicano già che questa collaborazione tra lo Studio Ghibli la Lucasfilm possa portare verso un progetto su Star Wars. Del resto il percorso della galassia lontana lontana si è già incrociato diverse volte con l’Oriente.

Sotto questo punto di vista il progetto più importante è stato Star Wars Visions, uscito su Disney+ nel 2021. La prima stagione è composta da nove episodi cortometraggi prodotti da sette studi d’animazione giapponesi, che adattano e raccontano storie dell’universo di Guerre Stellari secondo la loro visione. Una seconda stagione è in uscita nel 2023.

Prossimamente scopriremo se questa collaborazione tra Lucasfilm e Studio Ghibli produrrà veramente un progetto su Star Wars, o su un’altra proprietà, come ad esempio Indiana Jones, di cui è stata annunciata una serie live-action in sviluppo per Disney+.

