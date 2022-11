Play Airlines: sbarco a Stoccolma nel 2023

La Play Airlines aggiungerà una nuova rotta entro il 31 marzo 2023 a Stoccolma. La rotta è Keflavik – Stoccolma (Arlanda). Play ha trasportato 311mila passeggeri nel terzo trimestre con la previsione di 800mila passeggeri quest’anno. Nel terzo trimestre ha registrato un utile operativo con un fattore di carico di ca. 85% e circa 311mila passeggeri volati.

Nel 2023 c’è una previsione di passeggeri tra 1,5 e 1,7 milioni nel 2023. Il fatturato per il nuovo anno si prevede sarà tra $ 310 e $ 330 milioni di dollari. La società prevede un utile operativo (EBIT) positivo per l’intero anno. L’obiettivo di avere un utile operativo positivo per la seconda metà dell’anno in corso non ci sarà. Ciò a causa del difficile contesto di mercato esterno. La domanda generale dei passeggeri in arrivo in Islanda è stata inferiore a quella prevista alla fine dell’estate e in autunno. Questo è dovuto allo stato del turismo islandese. Di conseguenza c’è stato un numero maggiore di passeggeri in coincidenza del previsto che procura un ricavo unitario inferiore ai passeggeri diretti verso l’Islanda.

Anche le entrate accessorie sono state inferiori al previsto per l’incremento della domanda. Questo da parte dei passeggeri di bagagli a mano piuttosto che di bagaglio registrato. I prezzi del carburante sono rimasti elevati. Insomma, tutto questo è stato negativo sui risultati finanziari della compagnia aerea.

Di recente però i problemi turistici islandesi si stanno risolvendo. Ecco che Play vede una tendenza in crescita alle prenotazioni in Islanda per l’inverno. Inoltre, anche per il prossimo anno con un aumento del 40% dei passeggeri per il 2023 che verranno in Islanda. Play rafforzerà i suoi canali di distribuzione che aumenteranno i ricavi accessori e miglioreranno il servizio online. Il traguardo di costo di Play è essere inferiore a 4 centesimi di dollaro Usa. Dato che il costo unitario era di 3,1 centesimi di dollaro Usa. Aiuteranno l’obiettivo un controllo efficace dei costi e una maggiore economia di scala aziendale.