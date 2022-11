La Abarth 500 elettrica è stata fotografata per le strade di Torino

A poco meno di due settimane dal lancio, la Abarth 500 elettrica si mostra senza veli per le strade di Torino. La vettura non ha più segreti!

Manca più di una settimana al lancio dell’attesa Abarth 500 elettrica, prima iterazione full-electric dello Scorpione. Eppure il look dell’auto non ha davvero più segreti. O quasi, considerato che ci mancano ancora gli interni.

L’auto si è infatti mostrata senza veli e camuffamenti per le strade di Torino. Probabilmente – come del resto si evince dall’auto a seguito con steady cam – si trovava lì per girare alcuni video promozionali. Ricordiamo che della Abarth elettrica avevano già diverse foto spia: una si limitava a mostrarci la calandra di un prototipo, mentre le altre mostravano l’auto protetta da abbondanti camuffamenti apposti per renderla irriconoscibile.

Il modello che ha sfilato a Torino è una versione definitiva dell’auto. La base è chiaramente la 500 elettrica, ma ci sono diversi elementi distintivi che le danno un look decisamente più grintoso e sportivo. A partire dall’ampio paraurti con le prese d’aria centrali e laterali. I cerchi in lega hanno un design mai visto prima e sono impreziositi dall’iconico logo con lo scorpione.

Il modello portato a Torino si contraddistingue ulteriormente dalla 500 elettrica normale grazie alla verniciatura ‘Verde adrenalina‘, uno dei signature color della gamma Abarth. Siamo davvero curiosi di conoscere anche le altre opzioni cromatiche disponibili al lancio. E chissà se Stellantis ha pensato anche ad una versione speciale in edizione limitata pensata per il D1 – non ci stupirebbe affatto.

Per conoscere tutti i tasselli del mosaico ancora ignoti – a partire da powertrain e dall’incognita dell’autonomia – non resta che aspettare il prossimo 22 novembre, data dell’evento di presentazione della prima Abarth 500 elettrica.