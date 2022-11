ITA Airways: fino al Giappone con furore

Dopo l’interruzione della pandemia e i relativi divieti di spostamento per emergenza sanitaria mondiale, finalmente è stato ripristinato il collegamento diretto fra Italia e Giappone.

Il Giappone per ITA-Airways è un Paese di fondamentale importanza. Noi avevamo pianificato l’apertura di questa tratta già all’inizio della stagione estiva, e a causa delle restrizioni di ingresso e in uscita abbiamo dovuto posticiparla, però ci tenevamo ad essere presenti e anche essere i primi, infatti siamo gli unici ad operare un volo diretto da e per l’Italia. Su Volare abbiamo superato i 740mila iscritti, un successo, considerato che in Alitalia i clienti attivi con MilleMiglia erano 700mila nel 2019. È un programma che si basa sulla libertà dei nostri passeggeri di accumulare o redimere punti in qualsiasi parte dell’anno, senza alcuna restrizione e anche nei periodi di picco. Si punta molto sulla digitalizzazione e l’ampliamento degli accordi con altri partner.