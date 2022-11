Google Pixel 8: forse conosciamo già alcune informazioni sulla sua scheda tecnica

Secondo la rivista tedesca, Google starebbe lavorando a due nuovi telefoni chiamati internamente con il nome in codice Husky e Shiba. Ecco cosa sappiamo.

I nuovi Pixel 7 e Pixel 7 Pro sono usciti da grossomodo un mese, ma poco importa perché si sta già iniziando a parlare dei prossimi telefoni made by Google. Le indiscrezioni arrivano dal portale in lingua tedesca WinFuture, che in passato aveva firmato diversi altri scoop.

Secondo la rivista tedesca, Google starebbe lavorando a due nuovi telefoni chiamati internamente con il nome in codice Husky e Shiba. I due nickname sarebbero già comparsi diverse volte nel codice sorgente di alcune versioni per developer di Android. Chiaramente si tratta dei prossimi Google Pixel 8 e 8 Pro.

Entrambi i due telefoni sono equipaggiati con un chip inedito chiamato Zuma, che con ogni probabilità è il successore del Tensor G2 uscito quest’anno. Non solo: i due telefoni utilizzano anche Android 14, a sua volta menzionato con il nome in codice Upside Down Cake (quasi tutte le versioni di Android hanno un secondo nome dedicato ad un dessert).

Conosciamo già anche alcune delle specifiche dei due Pixel 8. Shiba, il modello entry-level, ha un display con risoluzione 2268 x 1080p ed è equipaggiato con 12GB di RAM (contro gli 8GB del Pixel 7). Husky invece può contare su un display con risoluzione 2822 x 1344p ed ha a sua volta 12GB di RAM.

Quanto al SoC Zuma, sappiamo che è equipaggiato con il modem Samsung G5300 5G, che è lo stesso che troviamo sul Tensor G2.

Ovviamente la scheda tecnica di questi due telefoni non necessariamente corrisponde a quella dei due Pixel 8, per quel che ne sappiamo potrebbe trattarsi semplicemente di due devkit.