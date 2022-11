God of War Ragnarok: nuovo video dedicato alle funzioni di accessibilità

Santa Monica Studio ha pubblicato un nuovo video diario tutto dedicato alle numerosi opzioni di accessibilità presenti in God of War Ragnarok.

Santa Monica Studio ha pubblicato un nuovo video diario per illustrare le ampie funzioni di accessibilità presenti in God of War Ragnarok. Esattamente come The Last of Us Parte 1, anche la nuova epopea di Kratos e Atreus include tantissime opzioni che rendono l’esperienza accessibile praticamente a chiunque.

Il nuovo video diario, che trovate qui sotto, è incentrato sull’importanza dell’accessibilità, sull’impegno profuso dal team di sviluppo per fare in modo che Ragnarok potesse essere fruibile da chiunque e sulle principali innovazioni introdotte in questo sequel.

Come sappiamo, God of War Ragnarok ha conservato tutte le funzioni di accessibilità presenti in God of War del 2018, aggiungendone tantissime altre. God of War: Ragnarok dispone, infatti, di 60 nuove opzioni per l’accessibilità, di una nuova interfaccia utente riprogettata per consentire una maggiore leggibilità ed un nuovo sistema di mappatura del controller per una maggiore personalizzazione del comandi e di tanto altro ancora.

Come illustra il video, nel gioco sono presenti tutta una serie di impostazioni uniche che propongono un livello di personalizzazione mai visto prima in un gioco di Santa Monica Studio e che rendono il titolo accessibile anche da persone affette da disabilità più o meno gravi, come la mancanza di un arto o problemi alla vista.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che God of War Ragnarok racconta la nuova avventura di Kratos e Atreus che si ritroveranno ad esplorare ognuno dei Nove Regni, alla ricerca di risposte mentre si preparano all’annunciata battaglia che segnerà la fine del mondo.‎

Il gioco è disponibile ora per PS4 e PS5.