Dragon Age: Absolution – Il trailer ufficiale della serie animata Netflix

Dal 9 dicembre sarà disponibile su Netflix la serie animata Dragon Age: Absolution, che esplora l’universo narrativo della serie videoludica. La piattaforma streaming ha da poco diffuso il trailer ufficiale del progetto animato.

Qui sotto trovate il trailer di Dragon Age: Absolution.

Questa è la descrizione della piattaforma streaming:

Tratta dalla serie di videogiochi di BioWare “Dragon Age”, Dragon Age: Absolution esplora tematiche importanti che riguardano libertà, potere e corruzione sullo sfondo di un’animazione per adulti. Solo su Netflix dal 9 dicembre.

L’universo di Dragon Age mette al centro il continente del Thedas, in precedenza sotto il dominio dell’Impero Tevinter, e successivamente frammentatosi. Si tratta di un universo in cui vivono umani, nani, giganti, elfi, demoni e draghi e due razze originali come Qunari e Prole Oscura.

Dragon Age fino ad ora, a livello videoludico, ha avuto tre titoli dedicati più quattro spin-off. Il primo gioco è uscito nel 2009 con il titolo Dragon Age: Origins, mentre nel 2011 uscì Dragon Age II, e nel 2014 Dragon Age: Inquisition. Per il 2023 si attende l’uscita del nuovo capitolo della saga principale, intitolato Dragon Age: Dreadwolf.

