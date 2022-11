Cult of the Lamb: pre-order dell’edizione fisica ora disponibile su Amazon

Grazie alla piattaforma di Amazon è possibile acquistare in pre-order l'edizione fisica di Cult of the Lamb sia in versione Standard che Deluxe.

La piattaforma di Amazon permette di preordinare Cult of the Lamb in edizione fisica in due differenti edizioni per PS5 e Nintendo Switch. L’edizione Standard include solamente il gioco in versione fisica ed è disponibile in pre-order al prezzo di 34,99 euro. L’edizione Deluxe, invece, include oltre al gioco in formato fisico, anche un artbook di 104 pagine ed il CD della colonna sonora del gioco ed è disponibile in pre-order al prezzo di 54,99 euro. Di seguito i link ai preordini:

Cult of The Lamb è un action roguelite che trae ispirazione da capolavori come The Binding of Isaac e Animal Crossing per dare vita ad un interessante racconto dai toni dark e sanguinolenti Nel gioco vestiamo i panni di un piccolo agnello che, scampato ad un sacrificio grazie all’intercessione del potente “The One who waits”, sarà costretto a creare un culto in suo nome per ripagare il debito.

Nel gioco dovremo creare la nostra setta, nutrendo i nostri seguaci e garantendo loro cibo e cure, oltre che cimentarci in combattimenti sempre più complessi, nel tentativo di recuperare anime perdute e raccogliere nuovi adepti. Il gioco vanta inoltre 4 livelli di difficoltà tra cui scegliere e tantissimi mini-game diversi che andranno ad arricchire l’esperienza di gioco.

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.