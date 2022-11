Cibo per cani: le marche migliori secondo un nuovo studio

Il cibo umido per cani non è tutto uguale. Secondo uno studio svizzero solo alcune marche sono molto buone, tra queste Orlando e Pedigree.

Bisogna fare attenzione al cibo umido per cani, lo dice un recente studio svizzero. Solamente alcune marche sono da considerarsi molto buone fra cui Orlando e Pedigree. Si sono testate 10 marche di cibo umido per cani, vendute in prevalenza sul mercato svizzero, ma alcune presenti anche in Italia.

Su ogni campione sono stati misurati: livelli di proteine, grassi, carboidrati, 14 minerali, 16 vitamine. Stefanie Handl, una veterinaria specializzata ha valutato i vari prodotti con i valori nutritivi più importanti e nella quantità adatta. Un cane dal peso di 10 chili ha bisogno di un apporto energetico di 530 chilocalorie al giorno.

Metà del cibo per cani è stato votato positivamente con il massimo dei voti. Spesso però la dose giornaliera suggerita sulla confezione è troppo elevata. I cani sterilizzati richiedono meno calorie rispetto agli altri. Ecco le marche di cibo migliori per cani. Sono 5, quindi la metà dei campioni, ma non tutte sono acquistabili in Italia. Le scatolette di cibo migliori sono: Orlando (vendute da Lidl) e Pedigree. Non si ha la certezza delle stesse referenze vendute in Italia, visto che le marche hanno produzioni diverse. Questo a seconda dei vari Paesi in cui poi vengono commercializzate. Cesar è sesto in classifica e ha un voto buono.