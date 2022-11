Suoni: se piacevoli trasformano gli incubi in sogni

Se gli incubi disturbano il tuo sonno, una nuova ricerca sembra aver trovato il modo per aiutare le persone. Un metodo che rimodella le trame oniriche negative in positive durante il sonno, nella fase Rem. Una terapia che ha introdotto suoni piacevoli che possono facilitare una persona a far diventare il suo incubo un sogno, in stato di incoscienza.

Viene definita la prova delle immagini, usata come trattamento per bloccare gli incubi e gestire il risveglio improvviso e lo scarso sonno collegato. La terapia anche se valida però non funziona in tutti i casi, alcuni non rispondono all’approccio. Ecco che un ulteriore studio ha analizzato l’effetto del suono riprodotto tramite una fascia wireless indossata durante il sonno sulla frequenza degli incubi. I partecipanti sono stati incaricati per metà di riscrivere il loro incubo in una luce più positiva durante un sano esercizio di fantasia.

I 36 partecipanti sono stati registrati per due settimane mentre dormivano con fasce che trasmettevano il suono. Gli incubi accadono durante la fase Rem e tutti i sognatori hanno avuto un miglioramento del loro sonno. Il gruppo con la combinazione di immagini e trattamento del suono ha registrato un calo della frequenza degli incubi. Un calo durato per tre mesi con sogni più positivi.

Esiste una relazione tra i tipi di emozioni vissute nei sogni e il nostro benessere emotivo. Sulla base di questa osservazione, avevamo l’idea di poter aiutare le persone manipolando le emozioni nei loro sogni. In questo studio, dimostriamo che possiamo ridurre il numero di sogni emotivamente molto forti e molto negativi nei pazienti che soffrono di incubi.

autore senior Lampros Perogamvros, psichiatra del Laboratorio del sonno degli ospedali universitari di Ginevra e dell’Università di Ginevra