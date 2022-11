Return to Monkey Island, trailer di lancio su PS5 e Xbox Series X|S

Return to Monkey Island è finalmente disponibile anche su PS5 e Xbox Series X/S, come ci ricorda il consueto trailer di lancio.

Return to Monkey Island, il nuovo capitolo della celebre serie punta e clicca di Ron Gilbert, è finalmente disponibile anche su PS5 e Xbox Series X/S , come dimostra il trailer di lancio. Il gioco prosegue la storia di The Secret of Monkey Island e Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge, portandoci a vivere una nuova epopea piratesca in compagnia del “temibile pirata” Guybrush Threepwood e di tanti altri volti noti della serie. Vediamo il filmato:

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Sono passati molti anni dall’ultima volta in cui Guybrush Threepwood ha dovuto affrontare la sua nemesi, il pirata zombie LeChuck, in una battaglia di arguzia e intelletto. Elaine Marley, il suo grande amore, non occupa più il ruolo di governatrice, e Guybrush stesso si barcamena alla deriva, insoddisfatto per non aver mai trovato il segreto di Monkey Island.

Un nuovo gruppo di giovani e spigliati capi dei pirati, guidati da capitan Madison, ha scalzato via la vecchia guardia, Mêlée Island ha preso una brutta piega e il famoso imprenditore Stan è in prigione per “attività criminali di marketing”.

Scambia battute con vecchi amici e volti nuovi su isole familiari, ora gestite da nuovi e pericolosi capi. Poi prendi il mare ed esplora acque ignote per sfuggire a situazioni difficili. Enigmi intelligenti, circostanze bizzarre e botta e risposta devastanti si frappongono tra Guybrush e la gloria.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Return to Monkey Island è disponibile al prezzo di 22,99 euro su PC via Steam e a 24,99 euro per Nintendo Switch.

