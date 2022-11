PlayStation Plus Extra e Premium: annunciati i giochi PS5, PS4 e classici di novembre 2022

Sony ha annunciato ufficialmente i nuovi giochi PS4, PS5, nonché i classici PS3 che saranno disponibili per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium a partire da questo mese. Di seguito l’elenco completo dei giochi:

PlayStation Plus Extra e Premium

The Elder Scrolls V: Skyrim – Special Edition | PS4, PS5

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | PS4, PS5

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX | PS4

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue | PS4

Kingdom Hearts III | PS4

Kingdom Hearts: Melody of Memory | PS4

Oddworld: Soulstorm – Enhanced Edition | PS4, PS5

Tom Clancy’s The Division 2 | PS4

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint | PS4

Chorus | PS4, PS5

What Remains of Edith Finch | PS4

The Gardens Between | PS4, PS5

Earth Defense Force: World Brothers | PS4

Earth Defense Force: Iron Rain | PS4

Onee Chanbara Origin | PS4

PlayStation Plus Premium

Ratchet & Clank (PS3)

Ratchet & Clank: Going Commando (PS3)

Ratchet & Clank: Up Your Arsenal (PS3)

Ratchet & Clank: Deadlocked (PS3)

Ratchet & Clank Future: Tools of Destruction (PS3)

Tra i nuovi titoli in arrivo nel servizio in abbonamento di Sony, oltre ai diversi titoli della serie Kingdom Hearts, spicca senza dubbio l’arrivo della versione Enhanced di Oddworld: Soulstorm che include il gioco base, tutti gli update e nuovi contenuti tra cui la nuova modalità di gioco Toby’s Escape. Ottima anche l’aggiunta della Special Edition di Skyrim e del pluripremiato What Remains of Edith Finch.

La Special Edition di Skyrim include il gioco originale e tutti i componenti aggiuntivi, con nuove caratteristiche come grafica ed effetti rimasterizzati, god ray volumetrici, profondità di campo dinamica, superfici riflettenti e molto altro ancora. Mentre, What Remains of Edith Finch è l’ottima avventura grafica in prima persona sviluppata dal team Giant Sparrow (gli stessi sviluppatori di The Unfinished Swan) che racconta la storia di Edith Finch e della maledizione che sembra gravare sulla sua famiglia.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che i giochi in questione saranno disponibili a partire dal 15 novembre 2022.