iPhone V: il primo ‘iPhone pieghevole’ è realtà (ma è la creazione di uno youtuber)

09—Nov—2022 / 11:27 AM

Uno youtuber di Hong Kong ha creato un iPhone pieghevole perfettamente funzionante. Apple rimane uno dei pochi grandi produttori a non aver mostrato interesse per il segmento dei telefoni con schermo pieghevole, anche se secondo diversi rumor l’azienda starebbe valutando cosa fare da diverso tempo.

Di conseguenza, in attesa di un iPhone pieghevole ufficiale, lo youtuber in questione ha deciso di crearsene uno da solo. In che modo? Integrando la piattaforma hardware e software di un iPhone all’interno della scocca di un Motorola Razr, uno dei più popolari pieghevoli con form factor a conchiglia.

Il ragazzo ha dovuto smontare un iPhone X per poi allocare i suoi componenti all’interno del corpo del Motorola Razr. Il risultato è un telefono pieghevole con iOS perfettamente funzionante. Lo youtuber lo ha sopranominato iPhone V.

Il video mostra l’iPhone pieghevole in funzione: perfino la fotocamera riesce a scattare foto e registrare video senza problemi. Il ragazzo di Hong Kong ora potrebbe tentare di ripeter l’esperimento, ma questa volta utiizzando i componenti di un iPhone più recente.