Fenicotteri rosa: 14 esemplari nell’oasi naturale di Ostia

Un gruppo di 14 fenicotteri rosa, fra cui due piccoli, ha fatto tappa a Ostia. L’avvistamento è avvenuto al “Centro Habitat Mediterraneo”, l’Oasi che la Lipu gestisce alla foce del Tevere. In estate vi nidificano specie come l’airone rosso o il cavaliere d’Italia. Una tappa scelta però anche dai fenicotteri rosa nel loro percorso migratorio. I fenicotteri rosa sono la specie più grande e diffusa, vivono in Africa, Medio Oriente, India e Mediterraneo. Il colore del loro piumaggio è dovuto ai gamberetti rosa. Un crostaceo che non c’è nell’Oasi della Lipu.

Si tratta di fenicotteri rosa che non hanno il classico anello sulle zampe, cosa che ci avrebbe permesso di determinare il luogo da cui erano partiti. Non sappiamo quindi se provengano dalla Maremma, dalla Francia o dalla Sicilia con certezza possiamo dire che sono quattordici e che stazionano qui da cinque giorni. E sono rimasti anche oggi, nonostante la ‘bomba d’acqua’ che ha interessato il litorale nella giornata di giovedì 4 novembre.

Alessandro Polinori, il vicepresidente della Lipu BirdLife Italia e il responsabile dell’oasi Lipu di Ostia

Questa specie di uccelli era stata già avvistata nel 2021. Le due ultime estati piene di siccità hanno avuto l’effetto di creare un habitat perfetto per i fenicotteri rosa all’Idroscalo. Ecco che gli appassionati di birdwatching potranno godere lo spettacolo dei fenicotteri rosa per il secondo anno. Gli uccelli hanno ora anelli identificativi che potranno essere riconosciuti, nel caso di ritorno all’oasi. Anche se i fenicotteri rosa non seguono percorsi migratori classici come l’airone rosso che arriva ad aprile e riparte a settembre. I fenicotteri sono imprevedibili e quindi per chi è appassionato deve cogliere l’attimo per godere della loro meravigliosa bellezza!