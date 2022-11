Concorso per architetti e ingegneri: ecco i requisiti

Bando di concorso pubblico aperto per titoli ed esami relativo all’assunzione a tempo indeterminato di 38 professionisti di primo livello in ambito tecnico-edilizio. Il concorso riguarda i ruoli del personale dell’Inps ed è diviso in due selezioni: A e B. Per la A ci sono 22 posti per ingegneri elettrici e meccanici, mentre per la B 16 per ingegneri civili, edili e architetti.

Sono ammessi alle selezioni i candidati con cittadinanza italiana o di uno Stato UE o in linea con le disposizioni (e integrazioni) del D.L. 165/2001. Richiesti anche l’idoneità fisica per l’impiego, il godimento dei diritti civili e politici e l’assolvimento dell’eventuale obbligo di leva. I candidati non devono avere problemi con la giustizia per reati riguardo a interdizione dai pubblici uffici.

Alla selezione A può partecipare chi al 28 novembre è in possesso di laurea in Ingegneria elettrica o meccanica. Inoltre, si deve essere iscritti all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri. Alla selezione B partecipa chi al 28 novembre ha la laurea in Architettura, Ingegneria civile, Ingegneria edile o Ingegneria edile-Architettura. Inoltre, si deve essere iscritti alla Sezione A dell’Albo professionale dell’ordine degli ingegneri o degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori. Ecco le regioni in cui gli ingegneri e gli architetti andranno a ricoprire il loro ruolo di lavoro:

direzione generale Roma: 3 posti

Abruzzo: 1 posto

Campania: 1 posto

Emilia Romagna: 1 posto

Friuli Venezia Giulia: 1 posto

Lombardia: 2 posti

Marche: 1 posto

Piemonte Valle D’Aosta: 1 posto

Puglia: 1 posto,

Sardegna: 1 posto

Sicilia: 1 posto

Toscana: 1 posto

Veneto: 1 posto

Ci saranno due prove. Una scritta con domande a risposta multipla, poi la valutazione dei titoli. Infine, una prova orale (che sarà superata solo con un punteggio di almeno 21/30 nella prova scritta). Le domande di partecipazione dovranno essere presentate solo in via telematica e inviate entro le 16 del 28 novembre 2022.