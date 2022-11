Cambiamenti climatici: le foreste possono aiutare a contrastarlo

Due studi italiani indicano quali sono le modalità più efficaci per la loro gestione

Le foreste possono essere un’arma fondamentale nella lotta ai cambiamenti climatici, in particolare grazie alla loro capacità di immagazzinare anidride carbonica sottraendola all’atmosfera. Questa loro capacità, però, dipende anche da come queste vengano gestite. Questo è quanto affermato da due studi italiani, guidati dall’Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isafom) di Perugia.

Le due ricerche pubblicate sulle riviste Science of the Total Environment e Agricultural and Forest Meteorology hanno l’obiettivo di stimolare il dibattito sulle strategie di adattamento, mitigazione e decarbonizzazione che si basano sulle foreste. Ai lavori hanno contribuito diversi enti di ricerca europei e americani.

Il primo studio analizza sei diversi scenari di gestione delle risorse forestali, prendendo come modello una delle piantagioni artificiali di pino laricio in Europa, ovvero il sito sperimentale del bacino del Bonis in Calabria. La ricerca, coordinata da Riccardo Testolin e Daniela Dalmonech, sottolinea il ruolo fondamentale di una gestione attiva delle foreste anziché abbandonarle.