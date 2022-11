Mar Mediterraneo: temperature fino a 5°C in più rispetto al normale

Il 2022 è stato un anno particolarmente caldo a causa delle numerose ondate di calore estremo che hanno caratterizzato l’estate. Un’immagine satellitare dell’osservatorio europeo Copernicus ha messo in luce ancora di più questo fenomeno. Si può vedere così come, in particolare, le acque del Mar Mediterraneo hanno visto la loro temperatura aumentare anche di 5°C in più rispetto alla media.

L’immagine è stata diffusa lo scorso 30 ottobre dai canali social di Copernicus e rappresenta il Mar Mediterraneo come una grande macchia di colore rosso che mostra come le sue acque siano state colpite dal surriscaldamento. I dati raccolti dal Marine Service dell’osservatorio mettono in evidenza le temperature anomale sulla superficie del mare.

I picchi più alti sono stati raggiunti nei pressi di Corsica e Sardegna con un aumento delle temperature fino a 5°C. Le acque più calde sono una vera e propria minaccia per la biodiversità marina, già minacciata da altri fenomeni quali inquinamento e acidificazione. Un nuovo studio ha dimostrato come le popolazioni di almeno 50 specie marine si siano ridotte a causa del riscaldamento delle acque.