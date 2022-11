Droni: prove di consegne al lago di Ginevra

Una vera e propria traversata aerea sulle famose acque del lago di Ginevra, il viaggio più lungo con i droni mai operato nel paese. Il lago è stato la sede dell’esperimento sull’uso dei droni per consegne mediche a opera di RigiTech. L’obiettivo del test era il collegamento di due laboratori medici, quello di Cologny e quello di Coppet. Sono serviti mesi di preparazione con la richiesta di molte autorizzazioni a differenti autorità competenti.

Il progetto RigiTech è innovativo e riguarda l’uso di droni per le consegne mediche. L’azienda in futuro mira a creare una vera e propria rete che unisca 900 cliniche e laboratori Biogroup in tutta Europa. I droni consentono un effettivo risparmio di tempo. Si parla di 90 minuti risparmiati a confronto del trasporto tradizionale. I droni di marchio RigiTech usati per questa sperimentazione hanno specifiche stive a temperatura controllata con trasporto fino a 3 kg di carico utile. Ad esempio 300 fiale di sangue precondizionate.

Il risparmio di tempo consente una diagnosi più rapida. L’aspetto burocratico è l’aspetto più lungo e delicato da gestire, ma i droni sono adatti a raggiungere eventuali zone più isolate in tempi veloci. Un vantaggio essenziale che spinge sempre più aziende ad usare i droni per il trasporto!