Deadpool 3: Ryan Reynolds rivela quando inizieranno le riprese e parla del ruolo di Wolverine

Dopo che Ryan Reynolds ha annunciato che in Deadpool 3 ci sarà anche Hugh Jackman con il suo Wolverine, le attese per il terzo lungometraggio dedicato all’iconico personaggio, sono aumentate a dismisura. Di recente lo stesso Reynolds è tornato a parlare del film, dicendo alcune cose anche sul ruolo di Wolverine, e rivelando che le riprese inizieranno prima dell’estate.

Ecco cosa ha detto Ryan Reynolds:

Ci auspichiamo che le riprese possano iniziare prima dell’estate, ma la parte riguardo ai lavori sul set è una delle cose più brevi. A guidare tutto c’è la preparazione, la fase di scrittura. E dopo le riprese arriva la fase di montaggio, e lì è dove veramente il film inizia ad essere plasmato.

Sul fatto di lavorare con Hugh Jackman lo stesso Ryan Reynolds ha detto:

Lavorerò con due dei miei più grandi amici, ovvero Shawn Levy e Hugh Jackman. Siamo immersi fino al collo con il lavoro. L’inizio del lavoro di scrittura su Deadpool non finirà fino a quando non ci toglieranno il film dalle mani. Dovranno togliermi il microfono dalle mani in fase di montaggio. Sarà una bomba, sono entusiasta. Abbiamo scritto la storia di Hugh solo pochi giorno dopo aver annunciato la sua presenza. Non vedo l’ora che esca il film. Ma la strada è lunga, mi dedicherò a Deadpool per i prossimi due anni.

Ricordiamo che Ryan Reynolds e Hugh Jackman nei panni di Deadpool e Wolerine si sono già visti sullo schermo nel lungometraggio X-Men Origins: Wolverine nel 2009. Ecco la scena.

https://www.youtube.com/watch?v=pbrhJwkosKU

L’idea di lavorare su una presenza di Wolverine aderente a quella degli altri lungometraggi usciti fino ad ora è stata un proposito fondamentale per Ryan Reynolds fin dall’inizio, ed a riguardo lo stesso interprete ha dichiarato al The Tonight Show di Jimmy Fallon:

Abbiamo lavorato su un modo di proporre questa presenza in maniera tale che venisse approvata sia da Kevin Feige che da Hugh Jackman. Stiamo proteggendo l’eredità di Logan, ed il modo in cui la storia si è conclusa. Non vogliamo fare casini.

Ora che i diritti degli X-Men appartengono ai Marvel Studios il ruolo di Wolverine è uno dei più contesi, e diversi nomi sono stati accostati al personaggio: da Daniel Radcliffe a Chris Evans. Proprio l’ex Captain America sarebbe l’interprete che i fratelli Russo vedrebbero bene nei panni del character. Ecco le loro parole: