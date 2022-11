Confess, Fletch: trailer e poster del film con Jon Hamm dal 17 Novembre al Cinema

Greg Mottola dirige la nuova commedia con protagonista Jon Hamm, Confess, Fletch: la pellicola, che arriverà nelle sale dal prossimo 17 novembre, è basata sul libro di Gregory Mcdonald, adattato per il grande schermo dallo stesso Mottola insieme a Zev Borow. Ecco dunque il trailer italiano e la locandina (dallo stile squisitamente retrò) della pellicola, che vede nel cast anche Roy Wood Jr., Annie Mumolo, Ayden Mayeri, Lorenza Izzo, con Kyle MacLachlan e Marcia Gay Harden.

Sinossi:

In questa divertente commedia, l’affascinante e problematico Fletch, interpretato da Jon Hamm, diventa il principale sospettato in un caso di omicidio durante la ricerca di un’opera d’arte rubata.

L’unico modo per dimostrare la sua innocenza? Scoprire chi, tra i tanti sospettati, è il colpevole.

L’eccentrico mercante d’arte, il playboy scomparso, la vicina pazza e la fidanzata italiana, tutti potenziali colpevoli dell’omicidio più incasinato di sempre.

