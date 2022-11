Avatar: La Via dell’Acqua – Se i risultati al box-office non saranno soddisfacenti il terzo film chiuderà la saga

James Cameron ha rivelato che, se Avatar: La Via dell'Acqua non dovesse incassare abbastanza al box-office, non si andrebbe oltre il terzo film.

James Cameron ha parlato del futuro di Avatar, e lo ha fatto ad un mese dall’uscita nelle sale cinematografiche di Avatar: La Via dell’Acqua, il secondo film della saga che, secondo il regista, si potrebbe concludere con il terzo lungometraggio. Il tutto dipende dai risultati al box-office proprio di La Via dell’Acqua.

James Cameron ha detto a riguardo:

Il mercato potrà dirci se abbiamo concluso il nostro percorso entro tre mesi, oppure ci dirà se sarà semi concluso, e quindi potremo completare il terzo film senza proseguire fino alla fine del progetto, e questo perché la saga non avrà margini per creare abbastanza profitti.

Poi ha aggiunto:

Viviamo in un mondo diverso rispetto a quello che esisteva quando ho iniziato a scrivere questo progetto. La pandemia e lo streaming sono stati un uno-due micidiale. O forse riusciremo a ricordare alle persone per quale motivo vale la pena andare al cinema. Il fatto è: a quanti ne frega ancora qualcosa?

Ricordiamo che James Cameron vorrebbe realizzare fino a cinque film totali della saga.

Con Avatar: La Via dell’Acqua, l’esperienza cinematografica raggiunge nuove vette: Cameron trasporta il pubblico nel magnifico mondo di Pandora in un’avventura spettacolare e ricca di azione. Per celebrare l’uscita del trailer e del poster di Avatar: La Via dell’Acqua, uno straordinario spettacolo di luci con alcune immagini del film sarà proiettato sulle cascate del Niagara.

Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar: La Via dell’Acqua inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano.

Diretto da James Cameron e prodotto da Cameron e Jon Landau, la produzione Lightstorm Entertainment è interpretata da Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang e Kate Winslet. La sceneggiatura è scritta da James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver, e il soggetto è di James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver & Josh Friedman & Shane Salerno. David Valdes e Richard Baneham sono i produttori esecutivi.