Amazon presenta Prime Video Mobile Edition, il nuovo abbonamento ultra-economico lanciato in esclusiva in India

Amazon ha presentato un nuovo piano ultra-economico per accedere a Prime Video, la piattaforma di video on demand competitor di Netflix e Disney+. Il nuovo abbonamento, almeno per ora, è destinato esclusivamente al mercato indiano.

L’offerta si chiama Prime Video Mobile Edition e, come si intuisce dal nome, consente di accedere al servizio esclusivamente dall’applicazione per smartphone e tablet. L’abbonamento non consente di riprodurre i film e le serie TV su Smart TV, computer, console e via dicendo.

Il prezzo è davvero interessante, anche se ovviamente bisogna tenere conto del diverso potere d’acquisto dei consumatori indiani. Il nuovo abbonamento Prime Video Mobile Edition viene proposto a 599 rupie all’anno, che equivalgono grossomodo a 7€.

Pagando appena 7 euro all’anno, gli utenti indiani potranno accedere all’intero catalogo di Prime Video, che include alcune delle serie più apprezzate dal pubblico degli ultimi anni, tra cui The Boys e L’uomo nell’alto castello.

Per il momento Prime Video Mobile Edition è disponibile esclusivamente su Android e non è chiaro se in futuro arriverà anche su iOS. “La stragrande maggioranza degli utenti indiani accede ad internet dal telefono”, si legge nel comunicato di Amazon. “Questo abbonamento è stato pensato appositamente per questo tipo di mercati ed è un passo in avanti nella direzione di rendere l’intrattenimento di qualità accessibile al maggior numero di persone in tutto il Paese”.