Sword Art Online: Last Recollection annunciato ufficialmente, uscirà nel 2023

Bandai Namco ha annunciato ufficialmente Sword Art Online: Last Reconnection, il nuovo capitolo della serie per per PC, PS4, PS5 e Xbox One e Xbox Series X/S. L’annuncio è stato accompagnato da un trailer che trovate qui sotto e che rivela che il gioco sarà disponibile nel corso del 2023.

Sword Art Online: Last Recollection racconterà una storia originale che si distacca dagli eventi raccontati nell’anime originale di Sword Art Online. Il gioco seguirà Kirito mentre si prepara a fronteggiare una sfida mai vista prima ed includerà diversi personaggi inediti.

Il cancello con il Dark Territory è spalancato, pronto a rilasciare tutto il suo terrore sul Regno Umano, quando un misterioso Dark Knight, chiamato Dorothy, arriva con una missione per Kirito e i suoi amici. Dovranno così combattere ancora una volta per proteggere questo mondo.

I personaggi preferiti dai giocatori sono tornati, prendendo una svolta imprevedibile dall’arco della Guerra dell’Underworld raccontato nell’anime e nella novel. Conservando il suo celebre stile JRPG e aumentando la velocità di azione, Sword Art Online: Last Recollection assicurerà un coordinamento più fluido mentre si gioca con gli amici.

Sword Art Online: Last Recollection potrà essere completato singolarmente o in multiplayer, con un massimo di quattro giocatori. Bandai Namco svelerà nuovi dettagli su personaggi e gameplay nei prossimi mesi.