Stranger Things: nuovo videogioco gratuito, l’esperienza VR e tutte le novità per la serie

Per lo Stranger Things Day Netflix ha annunciato le novità relative alla serie, compreso un nuovo videogioco gratuito e l'esperienza in realtà virtuale.

Il 6 novembre 1983 Will Byers è scomparso a Hawkins, in Indiana. Nonostante la città avesse abbandonato le ricerche da lungo tempo, i suoi amici non hanno mollato… e si sono imbattuti in una misteriosa ragazzina conosciuta solo con un numero: Undici. Era sola, perseguitata e dotata di enormi poteri. Nonostante tutto, Undici avrebbe fatto di tutto per aiutarli a ritrovare il loro amico.

I fan di Stranger Things in tutto il mondo festeggiano il 6 novembre come la giornata di Stranger Things, un’occasione per condividere il loro amore per la serie. E proprio in occasione dei festeggiamenti sono state presentate diverse novità riguardanti la serie, in attesa della quinta stagione dell’apprezzatissimo serial.

In molte grandi città degli Stati Uniti come Los Angeles, New York, Miami è stato possibile visionare, per la prima volta, Stranger Things 4: Volume 2 sul grande schermo, mentre i fan di tutto il mondo si sono dati appuntamento sul popolare videogioco Roblox.

Molte case e retailer di moda, come Balmain, Walmart, Target, Amazon, Zara Kids, Carrefour, Lush e Primark hanno messo in vendita nuovissimi capi di abbigliamento griffati e ufficiali: alcuni di questi sono disponibili anche per il nostro paese. Il negozio ufficiale di Netflix, Netflix.shop, festeggia tutta la settimana con offerte giornaliere ispirate a Stranger Things! Visitate Netflix.shop tutti i giorni per trovare articoli come carte collezionabili in edizione limitata di Zero Cool e design esclusivi degli artisti Butcher Billy e Kyle Lambert prima che vadano esauriti.

E inoltre, dopo Stranger Things 1984 e Stranger Things 3: Il gioco, ecco arrivare, a sorpresa, anche Stranger Things: Puzzle Tales, nuovo videogioco completo gratuito, Stranger Things VR, singolare esperienza in realtà virtuale.

Già disponibile esclusivamente per gli abbonati Netflix, Stranger Things: Puzzle Tales è una sorta di puzzle matching game, ma con una marcia in più, a partire dai numerosi intermezzi animati. Combattete il Demogorgone, affrontate missioni misteriose, collezionate personaggi e scoprite nuove trame in questo gioco d’avventura stilizzato ispirato a Hawkins. Unitevi a Undici e ai suoi amici in questa avventura che reinterpreta l’universo di Stranger Things nello stile dei cartoni animati anni ’80 del sabato mattina. Divertente la possibilità di collezionare decine di versioni diverse dei propri personaggi preferiti, che rispecchiano il modo in cui sono cresciuti e si sono evoluti nel corso delle stagioni.

Il gioco, come tutti quelli pensati per l’app mobile di Netflix, è completo e gratuito per tutti gli abbonati, senza acquisti in-app.

Stranger Things VR, invece, è ancora un progetto misterioso, in uscita nell’inverno del 2023 ma di cui possiamo già vedere un teaser. Diversamente dagli altri giochi ispirati alla serie, qui interpreteremo il cattivo: nei panni di Vecna potremo esplorare realtà sconosciute, formare una mente alveare, invadere le menti e creare incubi, mentre cerchiamo vendetta.

In Stranger Things 4 sono passati sei mesi da quando la battaglia di Starcourt ha portato terrore e distruzione a Hawkins. All’indomani dell’evento i nostri eroi si separano per la prima volta e ne affrontano le conseguenze, rese ancora più complicate dalla vita al liceo. In questo periodo di vulnerabilità una nuova e terrificante minaccia soprannaturale si presenta con un mistero cruento, la cui risoluzione potrebbe finalmente porre fine agli orrori del Sottosopra.

