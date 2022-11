Nintendo Indie World annunciato: ecco data e ora dell’evento di novembre

Nintendo ha annunciato l’arrivo di un nuovo Indie World, l’evento dedicato ai giochi indipendenti in uscita nei prossimi mesi su Nintendo Switch. L’evento sarà trasmesso il 9 novembre 2022 alle ore 18:00 e durerà ben 25 minuti.

La grande N non ha rilasciato ulteriori dettagli su quale sarà il contenuto dell’evento, ma vista la durata possiamo immaginare che ci troveremo di fronte ad un Indie World ricco di annunci, con una rassegna di titoli inediti, video di gameplay di giochi già annunciati e magari qualche inaspettata sorpresa. In molti si aspettano di vedere nuovamente in azione Hollow Knight: Silksong con tanto di data d’uscita. Del resto, i tempi sono ormai maturi per un reveal della data di lancio e la vetrina è senz’altro quella giusta.

Per seguire il nuovo Indie World, potete sintonizzarvi sul canale ufficiale di Nintendo su YouTube o recarvi sul canale Twitch di multiplayer.it che seguirà e commenterà l’evento in tempo reale.