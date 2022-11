Mayla Yacht: collabora con Alcantara per la prima imbarcazione elettrica

Mayla Yacht, cantiere tedesco ha scelto Alcantara per vestire la sua prima imbarcazione elettrica, la Mayla fortyfour. Il lancio è previsto per il 2023.

Il suo nome è Mayla fortyfour ed è la prima imbarcazione elettrica che il cantiere tedesco Mayla Yacht ha deciso di vestire con Alcantara. Il lancio della nuova imbarcazione è previsto per il 2023. Uno yacht molto veloce, raggiunge 270 miglia nautiche a 30 nodi e una massima velocità di più di 70 nodi. Il materiale di costruzione è il preimpregnato di carbonio, è alimentato da due motori elettrici dual-core, nelle configurazioni elettrica o ibrida con range extender.

Il design unisce efficienza, alte prestazioni, manegevolezza, efficienza di carburante, sicurezza e facilità d’uso. Inoltre, possiede anche stile e comfort con versatilità. Lo yacht ha sedili, pozzetto, interni rifiniti e tutto è personalizzabile. Il marchio Alcantara rivesti gli interni e la cabina di comando con uno stile contemporaneo e il suo inimitabile tocco. Ha un’ampia palette di colori, il materiale è made in Italy accontentando diverse esigenze di stile.

Per gli esterni c’è la variante Exo di tipo waterproof che resiste bene alla luce. Exo è perfetta per gli spazi aperti nautici e residenziali. L’interior ha due varianti: Avant per il rivestimento sedute e Bord FR per le altre applicazioni. Entrambe sono certificate Imo Med. Cristopher Gelsdorf e Olivier Arnault sono i fondatori di Mayla Yacht. Quest’ultima progetta yachts eccellenti con tecnologie di ultima generazione per migliorare prestazioni e divertimento rispettando l’ambiente.

Alcantara è il primo partner per le aziende nautiche. Un marchio che veste yacht e imbarcazioni nell’indoor e outdoor, apprezzato a livello sensoriale ed estetico. Ha eccellenti prestazioni di traspirabilità, solidità alla luce, resistenza agli agenti atmosferici e all’acqua salata.