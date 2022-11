Il primo tunnel Hyperloop di Elon Musk è stato demolito, al suo posto sorgerà un parcheggio

La demolizione del primo tunnel, chiaramente, non significa che la The Borgin Company abbia abbandonato le sue ambizioni.

07—Nov—2022 / 10:36 AM

Elon Musk ha una terza azienda, meno conosciuta delle altre due: si chiama Boring Company e vuole rivoluzionare la mobilità con un sistema di trasporti sotterraneo ultra-veloce. Dei vagoni-proiettile da sparare ad immense velocità, collegando quartieri e città diverse.

Esistono già alcuni tunnel, incluso quello di Las Vegas (in rapida espansione), che tuttavia non ospita alcun mezzo di trasporto rivoluzionario: viene semplicemente usato da delle Tesla che effettuano servizio navetta.

Il primo tunnel è stato inaugurato nel 2018 a Hawthorne, in California, ed è stato recentemente demolito. Al posto del sogno di rivoluzionare la mobilità sorgerà… un parcheggio. Un parcheggio per i dipendenti di SpaceX. A dare la notizia è Bloomberg, che ha scoperto che l’avveniristica struttura era stata demolita. L’amministrazione comunale di Hawthorne ha già autorizzato il cambio di destinazione d’utilizzo del terreno.

Il tunner era poco più che un prototipo: era lungo grossomodo 1 chilometro e largo appena 3,6 metri. La sua demolizione è stata decisa ad inizio 2022 da Elon Musk in persona e i lavori di sgombero sarebbero dell’area sarebbero già stati ultimati ad ottobre.

La demolizione del primo tunnel, chiaramente, non significa che la The Borgin Company abbia abbandonato le sue ambizioni. Da ciò che sappiamo, i lavori per espandere la rete di tunnel di Las Vegas procederà senza ostacoli.