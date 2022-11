Guardiani della Galassia Holiday Special: trailer italiano e poster dello speciale per Disney+

Marvel Italy ha rilasciato oggi il poster localizzato e la versione doppiata in italiano del trailer realizzato per pubblicizzare Guardiani della Galassia Holiday Special, episodio speciale della saga spaziale del Marvel Cinematic Universe che sarà disponibile su Disney+ a partire dal 25 novembre.

Cosa potrebbe fare la “famiglia acquisita” di Peter Quill per rallegrare il Natale al loro team leader, parecchio giù da quando Gamora non c’è più? Quale idea migliore di passare le festività sulla Terra, magari facendogli incontrare il suo mito Kevin Bacon (appositamente rapito per l’occasione?!)? Questa l’idea alla base dello special, che sarà canonico e presenterà un po’ tutti i personaggi ancora vita dei Guardiani, con diversi camei e ospiti speciali, a partire da Bacon e Cosmo, il cane spaziale.

The Guardians of the Galaxy Holiday Special è l’effettivo epilogo della Fase 4 del MCU, andandosi a piazzare tra gli eventi di Thor: Love and Thunder e quelli di Guardiani della Galassia Vol.3.

Marvel Studios Presenta: Guardiani della Galassia Holiday Special vede protagonisti Chris Pratt, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Vin Diesel e Bradley Cooper – che tornano a prestare le proprie voci nella versione originale rispettivamente a Groot e a Rocket – Sean Gunn, il gruppo The Old 97’s, oltre a Michael Rooker e Kevin Bacon. James Gunn ha scritto e diretto Marvel Studios Presenta: Guardiani della Galassia Holiday Special. Gli executive producer sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Gunn, Sara Smith e Simon Hatt, mentre David J. Grant e Lars P. Winther sono i co-produttori.

Leggi anche: