God of War Ragnarok, numero di trofei svelato: nessuno è legato alla difficoltà

Emergono i primi dettagli sui trofei di God of War: Ragnarok. Secondo quanto indicato da PlayStation Game Size tramite Twitter , God of War Ragnarok includerà una lista di 36 trofei, ma come potete vedere poco sotto, nessuno sarà legato al livello di difficoltà. Scopriamo inoltre che i vari trofei saranno divisi in 16 trofei Bronzo, 15 Argento, 4 Oro e ovviamente un trofeo Platino.

🚨 God of War Ragnarök has a total of 36 Trophies ⬜ There are no difficulty-related trophies ⬛ Are you going for the Platinum? 🟨 #GodofWarRagnarok pic.twitter.com/pXfM3kpBG0 — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) November 5, 2022

I cacciatori di trofei potranno dunque ottenere il trofeo Platino senza l’obbligo di dover rigiocare il titolo al livello di difficoltà più alto. Ciò significa che sarà anche possibile inoltre giocare una sola volta per completare l’avventura al 100%.

Vediamo dunque che il team ha scelto di perseguire lo stesso modus operandi adottato per God of War del 2018 che pure era privo di trofei legati al livello di sfida. L’unica differenza è da ricercarsi nel numero di trofei Argento e Bronzo.

God of War Ragnarok ha più trofei Argento: nel precedente capitolo, i trofei Argento erano legati soprattutto a collezionabili e alle missioni secondarie. Possiamo dunque supporre che in Ragnarok ci saranno più trofei legati alle missioni secondarie. Del resto, il team ha dichiarato più volte che questo capitolo sarà più corposo e più longevo proprio per la presenza di più attività secondarie.

God of War Ragnarok sarà disponibile a partire dal 9 novembre 2022 su PS4 e PS5.