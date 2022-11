Final Fantasy XVI: l’esclusiva PS5 durerà 6 mesi, la conferma in uno spot

Stando a quanto riportato in uno spot di Sony dedicato al Dualsense, l’esclusiva PS5 di Final Fantasy XVI durerà solo 6 mesi dopodiché il gioco approderà anche su altre piattaforme. Lo spot, che trovate qui sotto, include un montaggio di diverse scene di titoli PS5, tra cui figura anche Final Fantasy XVI.

All’incirca a 0:16 secondi, mentre intravediamo una scena del gioco Square Enix, in sovrimpressione appare questa scritta: “Final Fantasy XVI atteso per l’estate 2023, esclusiva PS5 per 6 mesi“. La frase di per sé è molto chiara: il gioco sarà esclusiva PS5 per soli 6 mesi dopodiché approderà anche su altre piattaforme. Non è chiaro se dopo 6 mesi, il gioco approderà solo su PC o se arriverà anche su Xbox Series X/S, ma è molto probabile a questo punto che tale finestra temporale faccia riferimento al debutto del gioco di ruolo su PC, esattamente come accaduto con il remake di Final Fantasy 7.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che recentemente è stato anche confermato l’arrivo di una demo giocabile di Final Fantasy XVI prima del lancio per consentire a tutti i giocatori di farsi un’idea più approfondita sul gioco prima dell’uscita.

Final Fantasy XVI sarà disponibile nell’estate del 2023 in esclusiva su PS5.