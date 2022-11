Carnival Row 2: il teaser trailer della stagione finale

Prime Video ha da poco diffuso il traile di Carnival Row 2, il fantasy drama degli Amazon Studios realizzato anche da Legendary Television che arriverà sulla piattaforma streaming a febbraio 2023. La seconda stagione durerà dieci episodi.

Ecco il trailer di Carnival Row 2.

Nel filmato possiamo vedere i personaggi protagonisti interpretati da Orlando Bloom e Cara Delevingne. La seconda stagione del telefilm sarà anche quella conclusiva.

Carnival Row è una serie ambientata in un mondo fantasy in cui vivono creature mitologiche i cui regni sono stati invasi dagli imperi degli uomini. In questa realtà si muovono l’ispettore di polizia Rycroft “Philo” Philostrate e la fata Vignette Stonemoss, i quali vivono una pericola relazione in una città in cui la tensione non fa che crescere e dove si susseguono misteriosi e terribili omicidi.

Nella seconda stagione troviamo Rycroft Philostrate impegnato a investigare su una serie di delitti che creano tensione sociale. Mentre Vignette Stonemoss va alla ricerca di vendetta, dopo le oppressioni inflitte da Jonah Breakspear e Sophie Longerbane.

Nel cast del progetto sono presenti anche Arty Froushan e Caroline Ford. Carnival Row arriverà su Prime Video il 17 febbraio 2023.

