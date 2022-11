WestJet: lanciato il servizio Winnipeg-Los Angeles

Celebrato l’atteso volo inaugurale tra Winnipeg e Los Angeles. Il volo WS1315 ha segnato un grande passo avanti per il turismo, il commercio e gli affari.

06—Nov—2022 / 10:00 AM

WestJet ha celebrato l’atteso volo inaugurale tra Winnipeg e Los Angeles. Il volo WS1315 è partito alle 7:00 locali rappresentando un significativo passo avanti per i settori del turismo, del commercio e degli affari di Manitoba. Winnipeg infatti è un collegamento continuo di quattro ore con il fulcro del cinema e dell’intrattenimento a livello mondiale. La partenza del volo WS1315 inaugura il primo dei tre voli settimanali WestJet che viaggiano tra Winnipeg e Los Angeles durante tutto l’anno.

Winnipeg – Los Angeles 31 ottobre 2022 Lunedì, venerdì e sabato

Partenza 7:00 am Arrivo 8:50 am

Los Angeles – Winnipeg 31 ottobre 2022 Lunedì, venerdì e sabato

partenza 9:35 am Arrivo 3:07 pm

In inverno, WestJet affermerà la sua posizione aerea leader a Winnipeg con più rotte non-stop di altri vettori. Inoltre, annuncerà la capacità da e per Winnipeg dell’80%. Sono utili 22 rotte senza scalo apportando di anno in anno la crescita di qualsiasi grande aeroporto facente parte della rete del gruppo.

Coloro che viaggiano oltre Los Angeles accederanno a una vasta rete e a grandi vantaggi per merito del rapporto tra WestJet e Delta Air Lines. Inclusi anche voli in codeshare verso le 20 principali città americane, con la possibilità di guadagnare e riscattare i premi WestJet sulle due compagnie aeree. Inoltre, compresi i vantaggi frequent flyer di alto livello lungo il viaggio e infine l’accesso alla lounge SkyClub LAX di Delta per gli ospiti idonei.