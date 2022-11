Milano: avrà il suo Colosseo e sarà green

Anche la Milano romana aveva un proprio Colosseo. L'anfiteatro più grande del Nord Italia ora sta per rinascere in formato sostenibile

Anche Milano nell’epoca romana possedeva un proprio Colosseo. Non si tratta di un semplice anfiteatro ma era il più grande del Nord Italia. Benché la città abbia una parte romana visitabile, si conosce ancora poco dei fasti antichi e preferisce offrire ai turisti una città più moderna.

I romani quando estesero il proprio dominio al Nord trasformarono la Medhelan dei Celti in uno dei più importanti centri del nord, arrivando anche a essere, tra il III e il V secolo d.C., capitale dell’Impero Romano d’Occidente. Sui navigli, che ora rappresentano un punto centrale della movida milanese, sorgeva un maestoso anfiteatro quasi pari al Colosseo di Roma.

Nel luogo in cui sorgeva ora si trova Via Arena che prende il nome proprio dal monumento che fu costruito, probabilmente, nel I secolo d.C. e che fu in parte demolito quattro secoli dopo a causa delle invasioni barbariche. I materiali furono usati per rinforzare le mura ed erigere la Basilica di San Lorenzo.

Un progetto innovativo prevede la realizzazione di PAN (Parco Amphitheatrum Naturae) e attualmente sono in corso dei lavori di archeologia green. I lavori di sistemazione, ampliamento e gli scavi archeologici sono stati portati avanti dalla Soprintendenza. La struttura sarà ampliata con dei radiali, ovvero delle strutture murarie che servivano a sorreggere la cavea, fatti di cespugli e alberi.