Aaron Carter trovato morto nella sua abitazione: aveva 34 anni

La popstar Aaron Carter è stato trovato morto, in circostanze ancora non chiarite, in casa sua, in California: aveva 34 anni.

Aaron Carter, nota popstar americana, è stato trovato morto – in circostanze ancora da chiarire e delle quali non sono state rese note particolarità – in casa sua a Lancaster, in California: aveva appena 34 anni.

Fratello minore del componente dei Backstreet Boys Nick Carter, Aaron ha esordito giovanissimo: già a sette anni era parte del gruppo musicale Dead End, per poi esordire come solista aprendo il concerto dei BSB a Berlino, nel 1997. Seguirono dieci dischi e numerosi singoli, tra cui

“I Want Candy” e “Aaron’s Party (Come Get It)”.

Sue canzoni sono entrate a far parte di diverse colonne sonore di film d’animazione o dedicate a un pubblico giovanile, come Pokémon il film – Mewtwo colpisce ancora e Rugrats In Paris: The Movie, e ha anche intrapreso una carriera d’attore mai davvero decollata ma che l’ha visto presente in numerose produzioni, anche nel ruolo di se stesso. Lo possiamo trovare in alcuni telefilm molto noti a cavallo del millennio, come Lizzie McGuire, Sabrina, vita da strega e Settimo cielo.