Sicilia: confisca dell’auto a chi abbandona rifiuti per strada

Il comune di Santa Croce Camerina procederà con il sequestro cautelare delle auto usate per abbandonare l'immondizia per strada

In alcune zone d’Italia quello dei rifiuti abbandonati per strada rappresenta un vero e proprio problema sia dal punto di vista ambientale che di decoro urbano. Questo è quanto accade anche nel comune di Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa, dove l’amministrazione comunale ha deciso di sequestrare tutti i veicoli che verranno utilizzati per abbandonare i rifiuti per strada.

Il piano approvato dalla delibera della giunta comunale prevede, oltre al sequestro, la confisca del veicolo nel caso in cui la sanzione non venga pagata. Per il sindaco della città, Peppe Dimartino, questa rappresenta una scelta drastica ma necessaria per arginare il problema e ridurre la minaccia alla sicurezza di persone e ambiente. Lo steso sindaco spiega tramite un post su facebook come le multe non siano ormai sufficienti a frenare il fenomeno.

Per ridurre il problema dei rifiuti è necessario puntare sull’educazione e sulla consapevolezza dei cittadini, ma anche e soprattutto sul riciclo e il riutilizzo. L’ultimo report di Legambiente Comuni Riciclon mostra che di 7904 comuni esaminati, solo 590 seguono le regole del riciclo, di cui il 66,3% al Nord, il 28% al sud e il 5,4% nel centro Italia.