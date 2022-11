Dimenticare: è più complicato di ricordare

Dimenticare non è facile per il cervello. In alcuni casi in cui desideriamo dimenticare, il cervello ci fa ricordare quel particolare.

Tutti abbiamo tentato di cancellare un brutto ricordo, ma il cervello come per dispetto ce lo fa ricordare. Ecco che sorge una domanda spontanea, perché dimenticare è più difficile di ricordare? In fondo, se riuscissimo a comando a cancellare i ricordi che vogliamo, fra cui quelli spiacevoli, alla fine non saremmo più ciò che siamo. Perché il cervello non può eliminare un fatto in particolare? Inoltre, perché alcune cose le dimentichiamo e altre invece durano per sempre nel nostro cervello?

Un recente studio ci rivela le risposte a queste domande. L’Università del Texas a Austin ha tentato di scoprire perché il nostro cervello ha difficoltà a dimenticare rispetto che a ricordare. Si è scoperto che il cervello dimentica i dati e le esperienze in maniera continua e lo fa spesso quando dormiamo. Il cervello decide di scartare le cose meno importanti e poco interessanti. Se una persona si sforza di dimenticare un preciso ricordo, sono tre le zone cerebrali che si attivano per riuscirci. Esattamente si tratta della corteccia prefrontale, della corteccia temporale ventrale e dell’ippocampo.

Altra scoperta è stata quella che afferma che l’80% delle cose che vediamo le dimentichiamo. Gli eventi invece contraddistinti da un’emozione forte resistono nel cervello, perché vengono considerati da quest’ultimo importanti. Alcuni nostri ricordi sono ricchi perché si formano grazie ad associazioni con immagini, odori e suoni. Dimenticare è più difficile di ricordare perché cancellare un frammento del passato vuol dire eliminare anche quell’associazione-sinapsi cerebrale.

Insomma, ogni ricordo brutto o bello è utile a creare la nostra esperienza di vita. Secondo la ricerca texana una persona può dimenticare un’esperienza, se genera un livello di attività del cervello moderata. Vuol dire che se non diamo troppa importanza a un fatto, è più facile procedere verso l’oblio.

Se diamo poca attenzione a quel fatto e quindi meno impatto emotivo, è più facile che si disperda nella memoria. Se invece concentriamo i pensieri su ciò che vogliamo dimenticare, non ci riusciremo. In sintesi, dimenticare non risolve nulla, perché ci toglie un pezzetto di esperienza personale utile nella nostra vita futura.