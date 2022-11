Conflitto interpersonale: gli effetti in ambito lavorativo

Il conflitto interpersonale rappresenta un fattore di stress sociale che è misuratore di disaccordo fra le parti. Ecco come si manifesta nel contesto lavorativo.

05—Nov—2022 / 10:00 AM

Recenti studi hanno scoperto che la maggior parte del tempo delle persone viene trascorso a risolvere conflitti lavorativi. Le statistiche affermano già che lo stress e il conflitto aumenteranno ancor di più in futuro. I ricercatori quindi stanno studiando in che modo lo stress personale sia legato a quello del lavoro.

Un fattore di stress sociale è il conflitto interpersonale legato alla salute e al lavoro dei dipendenti. Il conflitto interpersonale misura il disaccordo tra le parti. Tale disaccordo può manifestarsi con bullismo, insidia sociale e inciviltà, aggressione sul posto di lavoro. Le conseguenze negative di tale disaccordo possono essere basso rendimento e poca soddisfazione lavorativa, stress e scarsa salute fisica.

I fattori che impattano sui lavoratori possono essere spiegati con un modello incentrato sulle emozioni. Questo modello prevede che le reazioni affettive siano un mediatore nella relazione fra stress personale e lavorativo. Molti studi hanno trovato una relazione tra conflitti sul lavoro ed esiti negativi lavorativi. Le aggressioni sul lavoro sono aggressive alla pari della gravità percepita da un comportamento aggressivo verso noi stessi.

Uno studio nel 2021 ha preso come scopo quello di esaminare l’intensità del conflitto come moderatore della relazione tra conflitto interpersonale e stress percepito. Anche considerando sintomi fisici e la soddisfazione lavorativa tramite le emozioni negative. Lo studio ha visto 306 dipendenti di diverse aziende, a cui sono state sottoposte varie scale di misura:

la scala Interpersonal Conflict at Work Scale per valutare il conflitto interpersonale sul lavoro

la Job-Related Affect Well-Being Scale per misurare le emozioni negative sul lavoro

il Physical Symptoms Inventory per valutare i sintomi fisici

la Perceived Stress Scale per lo stress percepito

la Michigan Organizational Assessment Scale per la soddisfazione lavorativa

I risultati dicono che i dipendenti che sperimentano livelli più alti di conflitto interpersonale sul lavoro riportano reazioni negative. Fra queste la minore soddisfazione sul lavoro e un aumento di stress e sintomi fisici. In caso invece di percezione di esperienza di conflitto moderata o altamente sconvolgente, gli effetti del conflitto sono stati moderati.

Ideale sarebbe considerare l’efficacia di differenti stili e strategie di gestione del conflitto nel risolvimento di controversie di varia intensità. Anche conoscere diversi approcci per la gestione migliore del conflitto e poterlo affrontare in modo valido per avvantaggiare l’interazione sociale e la collaborazione lavorativa.