The Continental: la serie prequel su John Wick arriverà su Prime Video

Arrivano novità sulla distribuzione della serie prequel di John Wick, The Continental, che sarà disponibile in tutti i territori al di fuori degli Stati Uniti, Israele e Medio Oriente sulla piattaforma streaming Prime Video. Anche l’Italia dovrebbe essere inclusa tra i Paesi che potranno portare sulla piattaforma di Amazon questo telefilm.

Ad oggi non è stata offerta una data di debutto di The Continental, anche se si vocifera che la distribuzione avverrà nel 2023. Al centro della storia c’è un giovane Winston Scott, interpretato da Colin Woodell (mentre nei film la parte è di Ian McShane). Nello show verranno seguite le vicende di Winston nella New York degli anni Settanta, dove dovrà mettersi a confronto con i demoni del passato, e dove cercherà di prendere il controllo dell’iconico hotel che fa da ritrovo per i criminali più pericolosi del mondo.

Chris Mansolillo di Prime Video ha dichiarato:

I film di John Wick hanno creato un universo immersivo e dettagliato, e siamo orgogliosi di poter essere parte della costruzione di questo universo, offrendo agli utenti uno sguardo all’interno di questo infame Continental Hotel.

Il cast comprenderà anche Mel Gibson come Cormac; Ayomide Adegun che farà una giovane Charon, Ben Robson farà Frankie; Hubert Point-Du Jour sarà Miles; Jessica Allain vestirà i panni di Lou; Mishel Prada farà KD; Nhung Kate sarà Yen; e Peter Greene interpreterà lo zio Charlie.