Lufthansa Technik: presentato l’Hydrogen Aviation Lab

Finanziato il progetto congiunto tra Lufthansa Technik e il Centro aerospaziale tedesco (DLR). In collaborazione con il Centro ZAL per la ricerca aeronautica applicata e l’aeroporto di Amburgo. Il progetto è finanziato dal Ministero degli Affari Economici e dell’Innovazione di Amburgo e dalla banca di investimento e sviluppo della città (IFB Hamburg).

Ecco che un ex-Lufthansa Airbus A320 dismesso ha ricevuto nuova vita dalla scienza. Grazie all’Hydrogen Aviation Lab, il nuovo laboratorio sul campo di Amburgo. Ha l’obiettivo di testare la manutenzione e i processi a terra dei velivoli a idrogeno futuri. Un evento che segna l’installazione dei componenti dell’idrogeno nei mesi che verranno. L’applicazione dell’idrogeno come vettore energetico futuro in campo aeronautico richiede nuovi aeromobili e nuove infrastrutture a terra.

L’Hydrogen Aviation Lab avrà una suite completa di sistemi di test. Un serbatoio interno per l’idrogeno liquido e una cella a combustibile a bordo con supporto a idrogeno a terra. Tutto ha come scopo l’entrata in scena di aeromobili alimentati a idrogeno in futuro. Un esempio innovativo è il rifornimento di idrogeno liquido, molto più veloce e valido, per cui l’Hydrogen Aviation Lab è stato progettato. Ecco i temi di ricerca e le domande centrali nell’Hydrogen Aviation Lab sul rifornimento con idrogeno liquido:

come l’idrogeno può essere integrato in modo ottimale nelle infrastrutture aeroportuali esistenti?

come garantire tempi e processi di rifornimento competitivi?

come evitare il riempimento eccessivo e lo spreco di idrogeno?

Ecco i temi di ricerca e le domande centrali nell’Hydrogen Aviation Lab su raffreddamento, isolamento e sicurezza sul lavoro:

come prevenire la formazione di ghiaccio su componenti e superfici?

quali ulteriori requisiti di protezione potrebbero sorgere nell’area di lavoro?

Ecco i temi di ricerca e le domande centrali nell’Hydrogen Aviation Lab sulla perdita di idrogeno gassoso, cosiddetto “Boil-Off”:

come possiamo prevenire la fuoriuscita incontrollata di LH2 quando diventa gassoso (GH2)?

quali protocolli di sicurezza sono necessari per la manipolazione dell’idrogeno durante il rifornimento e lo stoccaggio?

come possiamo recuperare il GH2 sfuggito e renderlo nuovamente utilizzabile?

Ecco i temi di ricerca e le domande centrali nell’Hydrogen Aviation Lab su come rendere inerte l’idrogeno immagazzinato:

quali misure di protezione devono essere adottate per mitigare i rischi di incendio dell’idrogeno?

come potrebbero essere i protocolli di sicurezza adeguati?

quale formazione deve essere sviluppata per il personale di terra o di manutenzione?

Il progetto riguarda anche la creazione di un digital twin dell’Airbus A320. Le simulazioni saranno lo strumento mirato per testare metodi validi di manutenzione per future generazioni di aeromobili. Un modo per prevenire guasti e consentire sostituzioni tempestive.