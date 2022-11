Joker: Folie à Deux – Confermato l’inizio delle riprese entro dicembre, tante aspettative sul cast

Dopo che Il direttore della fotografia Lawrence Sher aveva parlato due settimane fa dell’inizio delle riprese di Joker: Folie à Deux, annunciando che entro novembre sarebbero partiti i lavori sul set, lo stesso CEO di Warner Bros. Discovery, David Zaslav, ha confermato la notizia.

Durante la call del terzo trimestre della Warner bros. Discovery, Zaslav ha dichiarato che le riprese di Joker: Folie à Deux inizieranno a dicembre, e disporranno di un incredibile varietà di talenti dello schermo. Del resto sappiamo che ritornerà Joaquin Phoenix come protagonista, e che al suo fianco ci sarà Lady Gaga.

Lawrence Sher aveva dichiarato due settimane fa che Joker: Folie à Deux avrebbe iniziato ad essere girato nel giro di un mese, con le riprese che si svolgeranno tra Los Angeles e New York, ed ha aggiunto:

E proprio riguardo alla presenza di Lady Gaga si è espressa anche Margot Robbie, che, da interprete di Harley Quinn, è entusiasta all’idea di vedere la performer impegnata nel suo stesso ruolo.

Questa cosa mi rende davvero felice- ha detto- perché fin dall’inizio volevo che Harley Quinn raggiungesse questo livello, ovvero di diventare uno di quei personaggi, in stile Macbeth o Batman, capace di passare da un grande attore all’altro. Ognuno tira fuori una sua versione di Batman o di Macbeth. E non sono molti i casi in cui tutto ciò appartiene ad un personaggio femminile. Ho avuto, ad esempio, l’onore di far la regina Elisabetta I. In quel momento ho pensato che fosse meraviglioso che dopo Cate Blanchett fossi io a fare quel ruolo. Aver creato una base così forte per Harley Quinn, tale da far passar il character da un attore all’altro è grandioso. Penso che Lady Gaga farà qualcosa di grandioso.