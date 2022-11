Black Panther: Wakanda Forever, Khaby Lame ha un cameo vocale nella versione italiana

Khaby Lame, la social media star di fama mondiale, è volato a Londra per assistere all’anteprima europea del nuovo film Marvel Studios Black Panther: Wakanda Forever, il film di Ryan Coogler prodotto da Kevin Feige e Nate Moore che debutterà il 9 novembre nelle sale italiane. Lame ha dichiarato:

Sono molto grato e onorato di avere avuto la possibilità di partecipare alla première europea e di aver realizzato uno speciale easter egg nella versione italiana di Black Panther: Wakanda Forever. Nei miei video sui social non parlo mai ma questa volta ho voluto contribuire con la mia voce, anche se si tratta di pochissime battute. Sono molto legato al personaggio di Black Panther e ho voluto dare il mio personale omaggio a Chadwick Boseman, alla sua straordinaria interpretazione e a quello che rappresenta per la nostra generazione. Un esempio di positività che mi ha anche ispirato a iniziare un percorso di studi che un giorno mi permetterà di diventare un attore. Spero che possa essere di ispirazione anche per altri. Attraverso i social media ho la possibilità di raggiungere milioni di persone e sono felice di poter contribuire alla diffusione di un messaggio positivo. Per questo motivo ho scelto di devolvere il mio compenso a Medicinema Italia Onlus, charity partner di lunga data di The Walt Disney Company Italia. Wakanda Forever!

Lame, brevissimo tempo, è diventato un influencer di fama mondiale, divenendo il “re” di Tik Tok (al momento ha più di 151 milioni di follower) grazie a un umorismo semplice ma ben pensato (soprattutto per la piattaforma che lo ospita) che si basa molto sul linguaggio del corpo, e per questo comprensibile in tutto il mondo senza sottotitoli o spiegazioni di alcun tipo. Il 22enne torinese di origini senegalesi è passato dal creare video per noia sotto il lockdown all’essere una star che ha ispirato fumetti e meme, ma soprattutto con in ballo collaborazioni internazionali di altissimo livello. Anche Mark Zuckerberg si è servito della sua immagine, un anno fa, per introdurre il concetto del Metaverso.

Suona buffo, tuttavia, che il suo contributo nel film Marvel venga attraverso la voce, che difficilmente il grande pubblico riconoscerà.

Nel film Marvel Studios Black Panther: Wakanda Forever, la Regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e le Dora Milaje (tra cui Florence Kasumba) lottano per proteggere la loro nazione dalle invadenti potenze mondiali dopo la morte di Re T’Challa. Mentre gli abitanti del Wakanda cercano di comprendere il prossimo capitolo della loro storia, gli eroi devono riunirsi con l’aiuto di War Dog Nakia (Lupita Nyong’o) e di Everett Ross (Martin Freeman) e forgiare un nuovo percorso per il regno del Wakanda. Il film presenta Tenoch Huerta Mejía nel ruolo di Namor, sovrano di una nazione sottomarina nascosta, ed è interpretato anche da Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livinalli.Diretto da , Black Panther: Wakanda Forever.

