Winnie the Pooh: Blood and Honey – Il film horror uscirà a febbraio

Il lungometraggio horror Winnie the Pooh: Blood and Honey arriverà al cinema a febbraio negli Stati Uniti.

Alcune delle produzioni horror indipendenti più interessanti degli ultimi tempi hanno avuto degli aggiornamenti, o degli annunci: dopo che è stato rivelato che il regista di Winnie the Pooh: Blood and Honey lavorerà anche ad un horror su Peter Pan, da poco è stata comunicata pure la data di distribuzione negli Stati Uniti dello stesso film su Winnie The Pooh. Il lungometraggio uscirà il 15 febbraio 2023.

L’uscita al cinema sarà però piuttosto particolare, considerando che la Fathom Events distribuirà Winnie the Pooh: Blood and Honey per un solo giorno. Sembra però che il lungometraggio arriverà anche in Messico, Regno Unito e Canada. In questi Paesi la distribuzione è stata affidata ad Altitude per il Regno Unito, Cinemax in Messico, e Cineplex per il Canada.

In questo film sembra che il personaggio di Christopher Robin, recandosi al college, si ritroverà lontano dai suoi amici, che sono stati abbandonati. Sarà così che Winnie e Pimpi si ritroveranno a commettere della atrocità nei confronti degli altri esseri umani. Il regista Rhys Frake-Waterfield ha detto sul lungometraggio e sulla storia: